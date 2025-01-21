Жителя Балахны арестовали по делу о развратных действиях в отношении детей
В городе Балахне Нижегородской области арестован мужчина, обвиняемый в совершении развратных действии в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР 21 января.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По версии следствия, фигурант в своей квартире совершил противоправные действия в отношении нескольких ранее знакомых ему детей. Число пострадавших не уточняется. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.