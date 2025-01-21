В каждой пятой компании Ижевска есть правила для курящих сотрудников

В 22% компаний Ижевска для курящих сотрудников действуют регламенты, ограничивающие частоту или продолжительность перекуров. Это следует из результатов опроса от сервиса SuperJob, проведенного 9-16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В целом, 21% никотинозависимых не позволяют себе курить на работе. Каждый третий устраивает перекуры пять и более раз в день. 27% ижевчан курят за смену 3—4 раза. У 72% курильщиков перерыв занимает не более 5 минут. Мужчины чаще курят и на более длительный срок задерживаются в курилке по сравнению с женщинами.