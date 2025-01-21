В Саратове перевод чиновников на отечественное ПО обошелся в полмиллиарда рублей

Правительство Саратовской области потратило почти полмиллиарда руб. на переход чиновников к отечественному программному обеспечению, сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков на заседании комитета по информационной политике областной думы.

В 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» были реализованы проекты в сферах цифрового государственного управления, информационной инфраструктуры, безопасности и технологий. Все установленные цели были успешно достигнуты, отметил господин Старков.

На портале Госуслуг зарегистрировано более 2 млн жителей Саратовской области, из которых 90% подтвердили свои учетные записи. 65% пользователей получают услуги в электронном виде, а 90% из 91 социально значимой услуги доступны онлайн. Единственная недоступная услуга требует доработки и относится к министерству труда и соцзащиты.

Доля расходов на закупку отечественного ПО в прошлом году составила 99,68%, что эквивалентно почти 138 млн руб. За последние годы на эти цели было потрачено около 500 млн руб. Все школы и учреждения среднего профессионального образования региона обеспечены доступом в интернет с фильтрацией контента.

Никита Маркелов