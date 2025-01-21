В пензенском Сердобске две пешеходные зоны благоустроят за 20,2 млн рублей

В Сердобске Пензенской области на благоустройство пешеходной зоны по ул. Чайковского потратят 15,8 млн руб. Информация об аукционе появилась на портале госзакупок.

Речь идет о территории от ул. Ленина до ул. Балашовской. Денежные средства выделит городская администрация. Также в Сердобске собираются благоустроить пешеходную зону по ул. Фрунзе (от ул. Слепцова), направив на эти работы 4,4 млн руб.

В рамках указанных аукционов подрядчик среди прочего займется установкой бордюрного камня, обустройством дорожек, приведением в порядок канализационных люков. Контракты должны быть исполнены до 7 ноября текущего года.

Павел Фролов