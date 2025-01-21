Вице-канцлер Германии призвал Европу противостоять «авторитарным режимам»

Министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ и кандидат в канцлеры от партии «Зелёные» Роберт Хабек призвал Европу к повышению самостоятельности в вопросах энергетики. По его словам, это необходимо, чтобы европейцы могли противостоять экономическим угрозам, которые исходят со стороны «авторитарных режимов».

«Европейцы должны стать более независимыми на фоне противостояния заманчивой мощи авторитарных режимов и исходящим от них экономическим угрозам»,— заявил Роберт Хабек, выступая на международной конференции по возобновляемым источникам энергии «Топливо будущего», которая проходит в Берлине 20–21 января (цитата по Reuters).

В ходе своего выступления вице-канцлер также назвал решение президента США Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату «губительным». Американский лидер подписал соответствующий указ через несколько часов после вступления в должность.

Подробнее об инаугурации Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Анастасия Домбицкая