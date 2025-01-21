В Ярославской области завершен монтаж новых остановок

В Ярославской области установлено почти 230 новых автобусных остановок, сообщил губернатор Михаил Евраев. Новые конструкции появились как в крупных городах, так и в сельской местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Часть остановок уже подключена к электросетям, полностью эти работы должны завершить до 1 апреля. В Ярославле заменили 80 старых павильонов на современные. В Рыбинске, Угличе, Ростове Великом, Данилове, Мышкине, Тутаеве, Гаврилов-Яме и на региональных дорогах также установили новые остановки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на установку комплексов выиграло ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»). Первоначально работы планировалось завершить до 30 ноября 2024 года.

Антон Голицын