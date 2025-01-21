Отдых в гостиницах Кубани за 2024 год подорожал на 21%

В 2024 году в Краснодарском крае медианная цена размещения в гостиницах, отелях и домах отдыха составила 18,5 тыс. руб., что на 21% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на исследование центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Несмотря на увеличение стоимости размещения, за год число покупок выросло на 40%.

По данным экспертов центра, в прошлом году на 10% увеличилась стоимость посещения ресторанов на Кубани. Медианная цена составила чуть более 1 тыс. руб., а число покупок выросло на 11%.

Аналитики отмечают, что в целом по России внутренний спрос продолжал расти, несмотря на высокую базу 2023 года. В первую очередь это касалось сектора услуг, в частности россияне увеличили траты на отдых и развлечения.

Татьяна Ручкина