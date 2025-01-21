Убийцу жительницы Алушты задержали спустя 12 лет в Мелитополе

Следственные органы установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве 31-летней жительницы Алушты. Преступление было совершено 12 лет назад, сообщает следком Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Убийство произошло в ночь на 23 ноября 2013 года. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник во время конфликта нанес женщине множество ударов по голове и телу. После того как пострадавшая скончалась от полученных травм, подозреваемый сбросил тело в реку и скрылся с места происшествия.

Следователи установили, что мужчина прятался в Запорожской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали в Мелитополе.

На допросе 34-летний обвиняемый признал вину и подробно описал обстоятельства преступления. По решению суда фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается, следователи выясняют детали произошедшего.

Анна Гречко