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Убийцу жительницы Алушты задержали спустя 12 лет в Мелитополе

Следственные органы установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве 31-летней жительницы Алушты. Преступление было совершено 12 лет назад, сообщает следком Крыма и Севастополя.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Убийство произошло в ночь на 23 ноября 2013 года. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник во время конфликта нанес женщине множество ударов по голове и телу. После того как пострадавшая скончалась от полученных травм, подозреваемый сбросил тело в реку и скрылся с места происшествия.

Следователи установили, что мужчина прятался в Запорожской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали в Мелитополе.

На допросе 34-летний обвиняемый признал вину и подробно описал обстоятельства преступления. По решению суда фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается, следователи выясняют детали произошедшего.

Анна Гречко

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