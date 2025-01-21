Объем потребкредитования в Башкирии снизился на 52%

В четвертом квартале 2024 года, по данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных потребительских кредитов в Башкирии снизился на 52,1% по сравнению с третьим кварталом прошлого года — до 22,6 млрд руб. По объему кредитования республика находится на восьмом месте среди 30 регионов страны. В тройке лидеров — Москва, где в конце года был выдан в кредит 71 млрд руб. (падение на 52%), Московская область — 46,8 млрд руб. (-54%), Краснодарский край — 31,1 млрд руб. (-46,5%)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее высокое падение объемов потребкредитования зафиксировано в республике Саха (56,6%) — с 18,8 млрд руб. в третьем квартале до 8,2 млрд руб. в конце прошлого года.

В среднем по стране объем потребительского кредитования упал на 51,4%.

Олег Вахитов