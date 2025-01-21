В Сызрани у постоянно ездившего пьяным водителя конфисковали BMW Х5

В Сызрани состоялся суд над водителем, который любил ездить пьяным по улицам на внедорожнике. Ему инкриминировалась ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние», сообщили в городской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения гражданин в июне 2024 года вновь выпил, сел за руль и ездил по улицам города.

Водитель был остановлен инспектором ДПС, состояние алкогольного опьянения было подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

Хотя подсудимый признал вину в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, запретил управлять автомобилем два года и конфисковал BMW Х5 в доход государства.

Алексей Алексеев