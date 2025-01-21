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Почти 12 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга за неделю

За минувшую неделю, с 13 по 19 января, аварийные экологические службы Петербурга приняли от жителей города 329 сообщений по вопросам экологической безопасности. За этот период собрано почти 12 тонн опасных отходов, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

В частности, специалисты ГБУ «Экострой» выполнили 27 выездов, из них 25 — для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций и еще два — на иные химические загрязнения. В свою очередь, сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» дважды выезжали после поступления сигналов о возможном загрязнении акваторий водных объектов нефтепродуктами. По всем адресам проведен визуальный мониторинг акваторий. Следов загрязняющих веществ не обнаружено.

В рамках действующей в Петербурге программы специалисты приняли от горожан более 11,8 тонн опасных отходов. На утилизацию и обезвреживание отправлены более 4,3 т автопокрышек, 3 т батареек и аккумуляторов, свыше 2 т бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 3 кг противогазов и 15 кг термометров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти промышленные предприятия будут получать скидку экологического сбора за использование переработанных материалов.

Андрей Цедрик

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