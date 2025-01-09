Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предприятиям Ленобласти дадут скидку за использование переработанных материалов

В Ленинградской области промышленные предприятия будут получать скидку экологического сбора за использование переработанных материалов. Как пояснила председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, правительство РФ поддержало усилия региональных властей по максимальному вовлечению отходов во вторичное использование.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Новое постановление, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, действует с 1 января 2025 года и распространяется на предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в производстве. «Это даст производителям дополнительный материальный стимул, чтобы использовать вторсырье, а значит и наши программы раздельного сбора и глубокой переработки будут еще более востребованы»,— отметила госпожа Кузнецова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти анонсировали строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Рахья» под Всеволожском.

Подробнее еще об одном КПО, который в конце минувшего года получил разрешение на ввод в эксплуатацию — в материале «Спустя два года Кингисепп дождался отходов».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...