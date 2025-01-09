Предприятиям Ленобласти дадут скидку за использование переработанных материалов

В Ленинградской области промышленные предприятия будут получать скидку экологического сбора за использование переработанных материалов. Как пояснила председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, правительство РФ поддержало усилия региональных властей по максимальному вовлечению отходов во вторичное использование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Новое постановление, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, действует с 1 января 2025 года и распространяется на предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в производстве. «Это даст производителям дополнительный материальный стимул, чтобы использовать вторсырье, а значит и наши программы раздельного сбора и глубокой переработки будут еще более востребованы»,— отметила госпожа Кузнецова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти анонсировали строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Рахья» под Всеволожском.

Подробнее еще об одном КПО, который в конце минувшего года получил разрешение на ввод в эксплуатацию — в материале «Спустя два года Кингисепп дождался отходов».

Андрей Цедрик