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Горящую свалку в Нижнем Новгороде продолжают тушить 21 января

На нелегальной свалке около Московского шоссе в Нижнем Новгороде 21 января продолжается ликвидация пожара, рассказали в администрации Московского района.

Сейчас к работе привлечены два бульдозера, три погрузчика и шесть самосвалов. 20 января удалось проложить просеку со стороны улицы Федосеенко, теперь отсыпка свалки грунтом организована с трех сторон.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», о возгорании на свалке стало известно 19 января, по данным на 20 января площадь возгорания достигла 200 кв.м.

Галина Шамберина

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