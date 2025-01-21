Число случаев ОРВИ на Кубани за неделю возросло на 28%

За неделю в Краснодарском крае зафиксировали более 2,5 тыс. обращений в медицинские учреждения с признаками ОРВИ. По данным на 14 января, количество случаев составляло 1925, из них около 185 — с симптомами гриппа. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших — среди граждан старше 18 лет. Врачи напоминают о необходимости соблюдения профилактических мер: мытье рук с мылом, использование антибактериальных салфеток, ношение масок в местах массового скопления людей.

При первых симптомах советуют обращаться за медицинской помощью.

Анна Гречко