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Число случаев ОРВИ на Кубани за неделю возросло на 28%

За неделю в Краснодарском крае зафиксировали более 2,5 тыс. обращений в медицинские учреждения с признаками ОРВИ. По данным на 14 января, количество случаев составляло 1925, из них около 185 — с симптомами гриппа. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Кубани.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших — среди граждан старше 18 лет. Врачи напоминают о необходимости соблюдения профилактических мер: мытье рук с мылом, использование антибактериальных салфеток, ношение масок в местах массового скопления людей.

При первых симптомах советуют обращаться за медицинской помощью.

Анна Гречко

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