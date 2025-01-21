Датская Orsted объявила о списаниях на $1,7 млрд в США

Крупнейший в мире по количеству силовых установок оператор ветряных электростанций Orsted спишет $1,7 млрд стоимости своего американского подразделения. Об этом решении датская компания сообщила в отчете с предварительными финансовыми результатами 2024 года, объяснив необходимость списания высокими процентными ставками, проблемами с цепочками поставок и «неопределенностью на рынке».

Orsted начала работать в США в 2018 году, запустив два проекта строительства ветряных электростанций Ocean Wind 1 и 2 у берегов штата Нью-Джерси. Почти сразу компания столкнулась с теми же проблемами, которыми сейчас объясняет списания. В ноябре 2023 года Orsted объявила о сворачивании проектов в Нью-Джерси. В начале 2024 года головная компания предупредила о сокращении штата и заморозке дивидендов.

По предварительным данным, по итогам 2024 года показатель EBITDA у Orsted составил $3,4 млрд, что, как сообщили в компании, соответствует прогнозам. Акции Orsted реагируют на отчетность падением на 13,5%. За последние 12 месяцев акции компании подешевели почти на 30%.

Алена Миклашевская