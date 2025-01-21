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В собственность Чувашии перешло более 204 тысячи га невостребованной земли

Невостребованные земельные доли площадью 204,4 тыс. гектаров зарегистрировали в муниципальную собственность республики с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Чувашии.

«Сейчас органам местного самоуправления не придется обращаться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, которые являются невостребованными. Все будет гораздо проще и быстрее. Это позволит вовлечь в сельхозоборот заброшенные земельные участки, которые не нужны своим владельцам», — рассказали в ведомстве.

В 2024 году доходы консолидированного бюджета на 4 млрд руб. превысили плановый показатель.

Дарья Сайфиева

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