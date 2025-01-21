Четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде 21 января

В Нижнем Новгороде четыре человека, среди которых двое детей, отравились угарным газом 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В квартире дома на улице Ярмарочный проезд почувствовали недомогание двое взрослых и один ребенок. Одну взрослую пострадавшую и ребенка госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Еще один ребенок почувствовал себя плохо на улице Заводской. После осмотра врачами его отпустили домой.

Обе квартиры оборудованы газовыми колонками. По фактам случившегося начали доследственные проверки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Лысковском округе Нижегородской области 19 января угарным газом отравились пять человек.

Ксения Кучерявых