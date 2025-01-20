Пять человек отравились угарным газом в Лысковском округе 19 января

В поселке Нива Лысковского округа Нижегородской области пять человек отравились угарным газом. По информации регионального СУ СК, из квартиры дома на улице Солдатова 19 января доставили в больницу владелицу, ее двоих внуков и еще двоих взрослых человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Нижегородской области Фото: СУ СК по Нижегородской области

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Следователи установили, что квартира оборудована газовой колонкой, которая на момент происшествия работала вместе с принудительной вентиляцией. Это могло привести к изменению давления в газовых коммуникациях и появлению обратной тяги.

Все обстоятельства происшествия установят в ходе доследственной проверки, ход которой контролирует прокуратура.

Галина Шамберина