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Пять человек отравились угарным газом в Лысковском округе 19 января

В поселке Нива Лысковского округа Нижегородской области пять человек отравились угарным газом. По информации регионального СУ СК, из квартиры дома на улице Солдатова 19 января доставили в больницу владелицу, ее двоих внуков и еще двоих взрослых человек.

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Следователи установили, что квартира оборудована газовой колонкой, которая на момент происшествия работала вместе с принудительной вентиляцией. Это могло привести к изменению давления в газовых коммуникациях и появлению обратной тяги.

Все обстоятельства происшествия установят в ходе доследственной проверки, ход которой контролирует прокуратура.

Галина Шамберина

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