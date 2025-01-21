На нижегородском участке М-12 в 2024 году выписали 50 штрафов за скрытые номера

Около 50 водителей оштрафовали за скрытые автомобильные номера на платной трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего с января по декабрь 2024 года на М-12 и Центральной кольцевой автомобильной дороге провели более 120 рейдов Госавтоинспекции и «Автодора». Штрафы за скрытые номера получили около 550 водителей.

Больше всего протоколов за скрытые или нечитаемые номера (140) составили на трассе М-12 во Владимирской области. В «Автодоре» отметили, что с недавнего времени на заправках на М-12 выявляют нарушителей и предупреждают их об ответственности.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», за 2024 год по трассе М-12 проехали более 27 млн раз.

Ксения Кучерявых