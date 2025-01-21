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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: Минюст предложил ужесточить статью УК о возбуждении ненависти

Минюст предложил ужесточить ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По данным издания, такую инициативу ведомства уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Изменения предлагается внести в ч.1 ст. 282. Сейчас она предполагает наказание за деяние только в том случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение (ст. 20.3.1 КоАП) в течение одного года. В новой редакции ответственность будет наступать при однократном совершении проступка. Максимальное наказание по ч.1 ст. 282 — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В сопроводительных документах к закону говорится, что по ст. 282 УК в 2023 году было осуждено 48 человек. По данным статистического агентства «АПИ-Пресс», в 2023 году к ответственности по ч.1 ст. 282 УК были привлечены 17 человек, из них 2 были лишены свободы, 13 получили условный срок, один человек был оштрафован. В 2022 году по первой части статьи осудили 25 человек, из них 21 получил условный срок.

Полина Мотызлевская

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