Суд арестовал имущество экс-бенефициаров «Южуралжасо» на сумму 458 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении бывших бенефициаров АО «Южуралжасо» Михаила Гришина, Дениса Бурякова, Юрия Гольдберга и Дмитрия Борисова. На их счета и имущество на сумму более 458,2 млн руб. наложен арест. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление о принятии обеспечительных мер подало «Агентство по страхованию вкладов» 10 января 2025 года. Суд постановил запретить Росреестру и ФНС России регистрировать переход прав на собственность ответчиков и на долю в уставном капитале подконтрольных им компаний, а также арестовать имущество.

Обеспечительные меры приняты в рамках спора о взыскании убытков с бывших бенефициаров «Южуралжасо». «В ходе конкурсного производства АСВ установило, что упомянутые ответчики были непосредственно вовлечены в реализацию схем по выводу активов из страховой организации»,— отметили в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов».

АО «Южно-Уральское железнодорожное акционерное страховое общество» являлось одной из крупнейших региональных компаний в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях. С 2017 года «Южуралжасо» зарегистрировано в Москве. В мае 2018-го компания была признана банкротом. Арбитражный суд Москвы открыл в отношении нее конкурсное производство.