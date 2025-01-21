Кризис на рынке недвижимости, ослабление рубля, слухи о возможных проблемах с банковскими вкладами и рост инфляции ставят россиян перед вопросом о том, куда в текущих условиях целесообразно инвестировать. Крымский инвестор Алена Кладько рассказала «Ъ-Кубань» о трех видах вложений, к которым стоит присмотреться сейчас.



Алена Кладько

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«Высокая ключевая ставка, растущая инфляция, санкции и общая неопределенность — все это есть. Но даже с учетом этих факторов сегодня остаются выгодные инструменты для вложений. Выгодными я обозначу те, что позволяют защитить капитал от инфляции и получать максимум пассивного дохода от вложенных средств.

Когда речь заходит о пассивном доходе, большинство представляют покупку недвижимости для сдачи. Это один из самых распространенных видов инвестиций в России. Но его смело можно назвать потерей денег, особенно в условиях высокой ключевой ставки. Рента дает в среднем 4–7% годовых, а цены на жилье растут медленнее, чем инфляция съедает капитал. Если еще учесть расходы на амортизацию или ипотечные платежи, выгода испарится вовсе. К тому же далеко не каждый может сразу выложить несколько миллионов для покупки квартиры. Поэтому инвесторам давно пора перестать искать в недвижимости источник высокого пассивного дохода.

Выделю три самых целесообразных вида вложений в текущих условиях.

Первый — облигации. Это долг компании или государства, покупая который, инвестор получает прибыль. Большинство облигаций приносят фиксированный и предсказуемый пассивный доход, а капитал, вложенный в них, растет. Самыми надежными в России считаются государственные облигации — ОФЗ. Сейчас они приносят 16–20% годовых. Их главное преимущество перед банковским депозитом в том, что такую доходность можно зафиксировать на 5, 10 и даже 15 лет.

Облигации компаний приносят больше государственных, в среднем 19–25% годовых, но обладают бльшим риском. Чтобы вложения остались в безопасности, корпоративные облигации нужно тщательно подбирать.

Второй инструмент — акции. Российский фондовый рынок сильно недооценен. К тому же он позволяет получать высокую дивидендную доходность. Тысяча рублей, вложенная в российские акции в 1995 году, сейчас превратилась бы в 514 тыс. руб. Для сравнения: тысяча рублей, оставленная на депозите, превратилась бы всего в 25 тыс. руб. Если собрать портфель из 10–15 перспективных акций и ежемесячно пополнять его на небольшую сумму в течение нескольких лет, созданный за это время капитал станет источником хорошей прибавки к зарплате или даже пенсии.

Третий вид инвестирования — банковский вклад. Депозиты — понятный и популярный вид вложений. Основной его плюс в том, что вклады в банках застрахованы государством. Если кредитная организация обанкротится или лишится лицензии, вкладчик получит полную сумму вклада, но не более 1,4 млн руб.

Исторически вклады в России не обгоняют инфляцию. Поэтому рассматривать их для долгосрочных вложений точно не стоит. Но в условиях высокой ставки они дают доходность на уровне акций и облигаций, поэтому инвестор может рассматривать этот инструменты для вложений на год-два.

Не думаю, что стоит выбирать и концентрироваться только на одном инструменте. Стабильную высокую доходность во все времена получали те, кто клал яйца в разные корзины. Инвестору всегда нужно формировать портфель из нескольких инструментов для безопасности капитала и стабильности пассивного дохода».