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Коммерсантъ FM
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Бельгия расследует обвинения против Apple в использовании «кровавых минералов»

Власти Бельгии начали расследование в отношении Apple. Прокуратура проверит обвинения Демократической Республики Конго (ДРК) в том, что американская компания использует в своей продукции «кровавые минералы», сообщает Financial Times.

В декабре ДРК подала в суды Франции и Бельгии уголовные иски к Apple, обвинив компанию в использовании минералов, добываемых в Конго незаконным путем с использованием рабского труда и насилия.

Адвокаты, представляющие интересы ДРК, сообщили, что прокуратура Бельгии на прошлой неделе назначила следственного судью, который курирует расследование в отношении Apple и отвечает за выдачу ордеров на арест, прослушивание телефонных разговоров и обыски в рамках этого дела. «Это первый шаг, который демонстрирует, что прокуратура относится к этому делу очень серьезно»,— заявил адвокат Кристоф Маршан, который представляет интересы ДРК по этому делу в Бельгии. Он отметил, что решение властей Франции по аналогичному иску еще не принято.

Кирилл Сарханянц

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