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Краснокамский бумкомбинат увеличил производство картона на 11% за год

В 2024 году Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» увеличил выпуск мелованного упаковочного картона до 237 тыс. тонн, что выше показателя предыдущего года на 11%. При этом объем выпуска легкомелованной, офсетной и суперкаландрированной бумаги вырос на 7% и составил 89,5 тыс. тонн. По данным пресс-службы, результат достигнут за счет улучшения значений скоростной эффективности, а также снижения внеплановых простоев оборудования.

Фото: cbk-kama.com

Фото: cbk-kama.com

«Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным производителем мелованного картона. По итогам 2023 года выручка компании составила 23,6 млрд руб., чистый убыток — 286,5 млн руб. Стоимость чистых активов оценивается в 14 млрд руб.

В 2023 году предприятием произведено 213 тыс. тонн мелованного картона и 83 тыс. тонн легкомелованной и офсетной бумаги. Этой осенью владельцем комбината стала группа «Свеза».

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