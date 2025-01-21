обновлено 12:05
Глава Юрлинского округа может сохранить свой пост
На пост главы Юрлинского округа будут претендовать действующий глава округа Татьяна Моисеева и заместитель главы округа по социальному и экономическому развитию Наталья Мелехина. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы. Главу муниципалитета изберут на заседании думы 24 января.
Татьяна Моисеева
Фото: страница Татьяны Моисеевой в соцсети
Татьяна Моисеева возглавляет территорию с апреля 2011 года.