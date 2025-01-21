Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:05

Глава Юрлинского округа может сохранить свой пост

На пост главы Юрлинского округа будут претендовать действующий глава округа Татьяна Моисеева и заместитель главы округа по социальному и экономическому развитию Наталья Мелехина. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы. Главу муниципалитета изберут на заседании думы 24 января.

Татьяна Моисеева

Татьяна Моисеева

Фото: страница Татьяны Моисеевой в соцсети

Татьяна Моисеева

Фото: страница Татьяны Моисеевой в соцсети

Татьяна Моисеева возглавляет территорию с апреля 2011 года.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...