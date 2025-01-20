Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От имени мэра Краснодара мошенники начали рассылку и звонки

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что от его лица снова звонят и пишут аферисты. В своем официальном Telegram-канале мэр попросил «не вестись на обман и не вступать в диалог».

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«Главное оружие в таких случаях — бдительность. Всегда нужно позвонить лично тому, от чьего лица представляется собеседник, и проверить достоверность информации»,— написал господин Наумов.

Это уже не первый случай, когда от лица кубанских чиновников пишут мошенники. Одной из распространенных схем обмана являются сообщения о неких проверках, рассылаемые якобы главами своим подчиненным.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...