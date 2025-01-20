От имени мэра Краснодара мошенники начали рассылку и звонки

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что от его лица снова звонят и пишут аферисты. В своем официальном Telegram-канале мэр попросил «не вестись на обман и не вступать в диалог».

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«Главное оружие в таких случаях — бдительность. Всегда нужно позвонить лично тому, от чьего лица представляется собеседник, и проверить достоверность информации»,— написал господин Наумов.

Это уже не первый случай, когда от лица кубанских чиновников пишут мошенники. Одной из распространенных схем обмана являются сообщения о неких проверках, рассылаемые якобы главами своим подчиненным.

Татьяна Ручкина