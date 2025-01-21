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В 2025 году на экологичные виды топлива планируют перевести пять котельных Сочи

В 2025 году в Сочи планируют перевести пять котельных на природный и сжиженный газ. Эти объекты расположены в селах Молдовка и Харциз Первый, поселке Аше, а также на улицах Сибирской и Астраханской в Лазаревском районе. По завершении работ 84 котельные города будут функционировать на экологически чистом и экономически выгодном топливе, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. В дополнение к этому специалисты установят системы автоматического управления и контроля, а также обновят инженерные сети для повышения энергоэффективности теплоэнергетического комплекса и обеспечения стабильного теплоснабжения жителей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты также завершают этап пусконаладочных работ на котельной на улице Декабристов в поселке Лоо. Котельную модернизировали для работы на природном газе. Ремонтные работы стартовали в декабре прошлого года и охватили объект, построенный в 1964 году.

В рамках проекта построили подземный газопровод с использованием технологии горизонтального бурения, заменили основное и вспомогательное оборудование, а также установили три водогрейных котла. Все работы проводят с учетом непрерывности подачи тепловых ресурсов для абонентов.

Работы реализуют в рамках производственной программы муниципального предприятия «Сочитеплоэнерго». В 2024 году специалисты перевели пять котельных на сжиженный и природный газ в селах Калиновое Озеро, Измайловка и микрорайонах Вардане, Солоники и Лоо. Подготовка к отопительному сезону 2024/2025 годов подразумевала ремонт и замену тепловых сетей общей протяженностью 2,8 км, а также планово-профилактические мероприятия на всех котельных и насосных станциях. Более 385 км сетей прошли гидравлические испытания.

Мария Удовик

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