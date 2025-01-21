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В Саратовской области особо охраняемых природных территорий стало на две больше

Саратовская область пополнилась еще двумя особо охраняемыми природными территориями. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Речь идет о таких памятниках природы, как «Урочище Лысая гора» и «Урочище Белый Ключ». Первый расположен в Лысогорском районе, второй — в Татищевском.

На указанных территориях растут старовозрастные дубы. Участок в Татищевском районе является фрагментом природно-экологического каркаса с дикими животными.

Павел Фролов

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