Рост объема валового регионального продукта Татарстана ожидают до 5,5 трлн рублей

Увеличение объема валового регионального продукта Татарстана ожидается на уровне до 5,5 трлн рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин во время встречи с парламентской делегацией Тверской области.

«Объем валового регионального продукта у Татарстана превысит 5 трлн рублей. Ожидаем 5,5 трлн рублей. Это большой объем. Он у нас вырос, несмотря на санкции», — сказал Фарид Мухаметшин.

В декабре раис Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что по итогам 2024 года ВРП республики должен был уже превысить 5 трлн рублей.

Влас Северин