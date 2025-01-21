Житель Удмуртии при средней зарплате сможет накопить на дом более чем за 6 лет

Житель Удмуртии при средней зарплате 69 тыс. руб. (октябрь 2024 года, Росстат) сможет накопить на свой дом за 6,2 года, если не прибегать к ипотеке и рассрочкам, а весь доход будет откладываться на покупку. Как сообщают специалисты федерального портала «Мир Квартир», средняя цена частного дома в республике составляет 5,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной и Магаданской областей — всего 3,4 года. В первом случае очень низкие цены на частные домовладения — в среднем 3,3 млн руб., во втором — высокая средняя зарплата, она составляет 151 тыс. руб. в месяц.

Дольше всего копить на дом придется жителям Дагестана. На покупку объекта потребуется 26,3 года. Далее идут Ингушетия и Чечня — 25,6 и 23,4 года соответственно.