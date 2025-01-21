После вмешательства генпрокурора еманжелинка получила выплату за разрушенный дом

Жительнице Еманжелинска предоставили социальную выплату в размере почти 6 млн руб. за дом, затопленный во время летнего паводка. Получить компенсацию удалось после обращения к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что заявительница жила в частном доме, который летом 2024 года пострадал во время наводнения, случившегося из-за сильных затяжных дождей. В Еманжелинске объявлялся режим чрезвычайной ситуации. Заявительница и члены ее семьи получили материальную и финансовую помощь, в том числе за полную утрату имущества первой необходимости. В августе и сентябре прошлого года горожанка обращалась в местную администрацию с просьбой предоставить единовременную социальную выплату для приобретения жилья взамен утраченного. Однако после обследования дома межведомственная комиссия выдала заключения о том, что здание подлежит капитальному ремонту и реконструкции.

Прокурорская проверка установила, что в этом обследовании не принимали участие представители отдельных органов государственного контроля и надзора, а принятое решение является нелегитимным. В результате по требованию прокуратуры администрация муниципалитета признала дом заявительницы непригодным для проживания. Ей была одобрена единовременная социальная выплата на сумму 5,97 млн руб., на которую куплена квартира в Челябинске.