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Суд вынес приговор владельцу сочинского картинга за травмирование ребенка

Сочинский суд вынес приговор 30-летнему руководителю картинг-клуба по делу о нарушении требований безопасности при оказании услуг. Владелец картодрома признан виновным по ч. 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 15 мая 2023 года в Центральном районе Сочи. Во время платного заезда на одноместном карте девятилетний посетитель врезался в ограждение трассы. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Суд, рассмотрев материалы дела и характеристику обвиняемого, согласился с позицией гособвинителя прокуратуры Центрального района Сочи и назначил штраф в размере 70 тыс. руб.

Нурий Бзасежев

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