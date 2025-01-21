В поселке Оренбуржья отменена тревога из-за угрозы атаки беспилотников

Воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотной авиации в поселке Комаровский Оренбургской области отменена. Об этом сообщил глава муниципального образования Владимир Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Хочу сообщить, что сигнал об отмене уже поступил, и ситуация находится под контролем»,— говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что все подвалы многоквартирных домов в поселке могут быть использованы в качестве убежищ. Укрытия и помещения заглубленного пространства в Комаровском находятся на улицах Комарова, 2, 4, 6, 12, 16; Южной, 29 «а», 33 «а» и 35 «а».

Утром во вторник, 21 января, в поселке Комаровском и городе Ясном Оренбургской области объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Жителей призвали воспользоваться укрытиями.

Георгий Портнов