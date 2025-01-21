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Коммерсантъ FM
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Россия существенно снизила поставки алмазов в Индию

За десять месяцев 2024 года экспорт российских алмазов в Индию упал на 17% в годовом выражении, до 5,2 млн каратов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные индийского Министерства торговли и промышленности. По расчетам издания, средняя цена алмазов снизилась на 31%, до $159,1 за карат.

По итогам первого полугодия 2024 года поставки выросли на 22%, до 4,1 млн каратов, рост также продолжился в июле. Однако в августе экспортные поставки упали в 18 раз, до 87 440 каратов, в сентябре — в 25 раз, до 37 220 каратов. В октябре экспорт восстановился до 586 600 каратов.

66% поставок за январь—октябрь 2024 года пришлось на алмазы ювелирного качества (почти 3,5 млн каратов). В денежном выражении объем поставок снизился в 1,8 раза, до $578,3 млн. В октябре средняя экспортная цена упала до $107,6 за карат.

Индия в декабре 2024 года сократила импорт алмазов на 37% год к году, до $804 млн, по итогам всего прошлого года закупки снизились на 16%, до $11 млрд. Экспорт бриллиантов из страны за прошлый год на этом фоне упал на 20%, до $12 млрд. Добыча алмазов в мире в 2024 году, по предварительным оценкам, снизилась на 10%. Ожидается, что в 2025 году поддержку рынку и в том числе российским производителям может оказать рост сегмента люксовых товаров.

Подробности — в материале «Ъ» «Ограница на замке».

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