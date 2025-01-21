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В Ярославль прибудут новые машины для уборки улиц

Новые комбинированные дорожные машины (КДМ) для уборки улиц города придут в Ярославль в пятницу, на следующей неделе они начнут работать. Об этом на открытом совещании в мэрии сказал руководитель МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Фото: МБУ «Горзеленхозстрой»

Фото: МБУ «Горзеленхозстрой»

«Это новые КДМ на базе "Валдая", малогабаритные, которым очень удобно будет ездить по межквартальным проездам»,— сказал господин Степанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предприятие купило пять машин, цена контракта составила 48,7 млн руб. Поставщиком, по данным портала госзакупок, выступает ООО «Торговый дом "Завод комплексные дорожные машины"» из Смоленска.

Также в «Горзеленхозстрой» поступило 10 новых тракторов, вся техника обеспечена водителями. Мэр Артем Молчанов обещал лично проверить новые КДМ.

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