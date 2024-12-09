Ярославль покупает машины для уборки снега

Ярославское МБУ «Горзеленхозстрой», которое отвечает за содержание городских улиц и парков, покупает пять комбинированных дорожных машин (КДМ). Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комбинированные дорожные машины на уборке Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Комбинированные дорожные машины на уборке Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Это основная техника, которая убирает зимой снег с улиц, а также обрабатывает их песком и реагентами. Максимальная цена контракта составляет 48,7 млн руб. или 9,7 млн руб. за одну машину. Цена может снизиться по итогам конкурсных процедур. «Ъ-Ярославль» сообщал, что прошлой зимой предприятие купило такое же количество машин за 37 млн руб.

Согласно проекту контракта, КДМ должны иметь оборудование для разбрасывания песка и распределения жидких реагентов, иметь подметальную щетку и поворотный композитный отвал.

Антон Голицын