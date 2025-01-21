В Кургане признали ненадлежащей рекламу БАДов

Курганское УФАС России признало ненадлежащей рекламу биологически активных добавок (БАДов) компании «Здоровая Семья Сибирь». За нарушение организация может быть привлечена к административной ответственности, включая штраф, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Нарушение Курганское УФАС России обнаружило во время проверки печатных изданий в почтовых ящиках жилых домов. Выяснилось, что в издании «Здравие Алтая» содержится реклама БАДов компании «Здоровая Семья Сибирь». Она создавала впечатление о лечебных свойствах добавок, ссылалась на конкретные случаи выздоровления людей, в том числе с благодарностями от физических лиц. Кроме того, не было предупреждения, что продукт не является лекарственным средством, хотя оно должно занимать не менее 10% рекламной площади.

Виталина Ярховска