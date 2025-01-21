Власти Прикамья ведут переговоры о возобновлении авиарейсов Пермь — Красноярск

Министерство транспорта Пермского края намерено восстановить авиаперелеты по маршруту Пермь — Красноярск. «Мы понимаем значимость этого направления как для жителей Пермского края, так и для развития внутреннего туризма, и активно работаем над его восстановлением»,— заявили в пресс-службе министерства. Сейчас минтранс ведет переговоры с авиаперевозчиком о возобновлении полетов в 2025 году. «При этом мы готовы оказать поддержку авиакомпании по любому из существующих механизмов — как на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, так и через прямое субсидирование»,— подчеркнули в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, полетная программа из Перми в Красноярск началась со 2 ноября. Субсидирование авиамаршрутов осуществлялось на условиях софинансирования со стороны федерального бюджета и бюджетов субъектов. Бюджеты Красноярского и Пермского краев, согласно информации Росавиации, компенсировали по 35% стоимости билета. Стоимость компенсации одного рейса из краевого бюджета составляла 123 тыс. руб. Вылеты из Красноярска осуществлялись по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus A319, рассчитанный на 128 человек.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевое правительство намеревалось продлить на 2025 год субсидирование авиамаршрута Пермь — Красноярск, так как он пользовался популярностью, однако в этом году маршрут не попал в список субсидируемых и исчез из расписания аэропорта Большое Савино.