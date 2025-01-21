В Казани организовали проверку после смерти младенца в частной клинике

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку после смерти ребенка в одной из частных медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Татарстана.

Будут установлены обстоятельства произошедшего, и прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверки.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из частных клиник Казани умер годовалый ребенок. По данным «Татар-информа», состояние мальчика резко ухудшилось на приеме у остеопата.

Диана Соловьёва