За праздники в Черноземье потушили 213 пожаров, 12 человек погибло

За минувшие новогодние выходные в Черноземье произошло 213 пожаров, погибло как минимум 12 человек. О возгораниях в Тамбовской области сообщил врио губернатора Евгений Первышов, в остальных областях — региональные главки МЧС.

В Белгородской области зафиксировали 38 возгораний, один человек погиб и еще один пострадал, 70 человек эвакуировали. Подразделения МЧС 32 раза привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий. Взрывотехники уничтожили десять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области потушили 34 пожара. Погибли два человека, один пострадал и еще одного эвакуировали. Подразделения МЧС 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники уничтожили один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Курской области произошел 31 пожар, о пострадавших и погибших не сообщается. Подразделения МЧС 30 раз ликвидировали последствия дорожных аварий и 100 раз выезжали на вызовы по тревоге.

В Липецкой области ликвидировали 55 возгораний, погибли три человека. Спецслужбы эвакуировали 22 человек и спасли еще шестерых. Подразделения МЧС России 27 раз помогали устранять последствия ДТП.

В Орловской области потушили 21 пожар. Погибли два человека, еще пятерых эвакуировали. Кроме того, подразделения МЧС России 70 раз реагировали на различные происшествия и выезжали на помощь населению.

В Тамбовской области зафиксировали 34 пожара, в результате которых погибли четыре человека. О других происшествиях не сообщается.

По данным МЧС России, с 29 декабря в стране произошло 6,7 тыс. пожаров, в результате которых погибли 294 человека. Еще более 1 тыс. россиян спасли. По сравнению с прошлым годом количество возгораний уменьшилось на 15%, гибель на них сократилась на 34%.

Анастасия Колпачева