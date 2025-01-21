Росводресурсы решили сократить сброс воды ради нереста в Астраханской области

Специалисты Росводресурсов обсудили сбросные расходы гидроузлов из-за теплой погоды в январе и недостоверности прогнозов о запасах воды. Заседание показало, что оттепели затрудняют формирование снежного покрова: к концу первой декады января запасы воды составили 84% от среднемноголетних значений, тогда как в прошлом году — 121%. На Верхней Волге прогнозируется приток выше нормы.

Было решено сохранить ранее установленные режимы работы гидроузлов на ближайшие две декады из-за дефицита водных запасов. В Волго-Каспийском филиале ВНИРО сообщили, что на Нижней Волге уровень воды в начале января был ниже многолетних значений, но выше прошлогодних. Уровень воды в Астрахани колебался от 224 до 225 см.

Ученые отметили низкую достоверность прогнозов запаса воды на второй квартал и рекомендовали подачу воды в режиме экономии для обеспечения наилучших условий нереста рыб весной. Воспроизводство биоресурсов во многом зависит от качества паводка, и в последние годы в Астраханской области часто не удается достичь необходимых объемов.

Никита Маркелов