В Николаевске хотят отремонтировать коммуникации за 136 млн рублей

В Николаевске Волгоградской области началась подготовка к реконструкции коммунальных сетей. Контракты на соответствующие работы уже размещены на «Госзакупках».

Победитель аукциона по обновлению сетей горячего водоснабжения должен заменить более 3,8 тыс. метров изношенных участков трубопроводов. Работы будут проводиться с учетом результатов обследования, проведенного местными властями в 2023 году, которое показало значительный уровень износа.

Износ тепловых сетей между котельной №10 и СОШ №2, а также от котельной №9 до врезки на ЦРБ, достигает 75%. В последнее время в городе произошло несколько десятков аварий. Для предотвращения дальнейших инцидентов на замену теплотрасс выделено 49,6 млн руб.

На реконструкцию сетей холодного водоснабжения направят 86,1 млн руб. Эти средства будут использоваться для обновления станции очистки питьевой воды и насосной станции 2-го подъема, а также для прокладки новых трубопроводов. Оба проекта должны быть завершены к 1 сентября 2025 года.

Никита Маркелов