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обновлено 10:14

Назначен и. о. главы краевого минтарифов

И. о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен начальник управления регулирования и контроля этого министерства Сергей Россихин. Об этом сообщает «Новый компаньон». «Приступает к обязанностям с сегодняшнего дня, сроки не оговаривались»,— рассказали изданию в министерстве.

Прежний руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья Мария Козлова уволилась с должности вчера. Госпожа Козлова возглавляла министерство с ноября 2022 года. Причины ее ухода не назывались. По одной из версий, отставка Марии Козловой связана с тем, что минтарифов может сменить куратора в правительстве — сейчас им занимается блок вице-премьера Андрея Кокорева. По неофициальным данным, министерство могут переподчинить первому зампреду правительства Ольге Антипиной.

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