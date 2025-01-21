Назначен и. о. главы краевого минтарифов

И. о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен начальник управления регулирования и контроля этого министерства Сергей Россихин. Об этом сообщает «Новый компаньон». «Приступает к обязанностям с сегодняшнего дня, сроки не оговаривались»,— рассказали изданию в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Прежний руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья Мария Козлова уволилась с должности вчера. Госпожа Козлова возглавляла министерство с ноября 2022 года. Причины ее ухода не назывались. По одной из версий, отставка Марии Козловой связана с тем, что минтарифов может сменить куратора в правительстве — сейчас им занимается блок вице-премьера Андрея Кокорева. По неофициальным данным, министерство могут переподчинить первому зампреду правительства Ольге Антипиной.