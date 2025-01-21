Саратовцы хотят получить 2 млрд рублей на 50 глэмпингов

В Саратовской области в 2024 году открыли пять глэмпингов, сообщил заместитель министра культуры региона Константин Сергеев на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы.

Конкурсный отбор прошли пять из шести заявок предпринимателей. Для реализации проекта выделили субсидию в 103 млн руб. из федерального бюджета. Глэмпинги появились в Красноармейском районе, Усть-Курдюме, селе Лох и на озере Сазанка. В настоящее время ведутся работы по приемке объектов.

Константин Сергеев также сообщил, что в этом году проект будет продолжен. Предприниматели уже подали более 50 проектов общей стоимостью около 2 млрд руб. для участия в конкурсном отборе. Эти заявки будут направлены в федеральный центр для получения субсидий.

Никита Маркелов