В МО РФ сообщили о четырех сбитых ночью над Саратовской областью БПЛА

В ночь на 21 января над Саратовской областью силам ПВО удалось поразить четыре беспилотника. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Сегодня ночью губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале подчеркнул: Минобороны РФ проинформировало об угрозе БПЛА, локально работают системы оповещения. Глава региона отметил, что все экстренные службы приведены в полную готовность. Через несколько часов господин Бусаргин сообщил о снятии угрозы атаки беспилотников.

Напомним, 14 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, в результате чего повреждения получили два промышленных предприятия. В Энгельсе ввели режим ЧС межмуниципального уровня. Специалисты приступили к ликвидации последствий атаки. 17 января Роман Бусаргин сообщил о значительном снижении площади возгорания на предприятии в Энгельсе.

Павел Фролов