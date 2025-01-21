За два дня ярославцы перевели мошенникам 8 млн рублей

В Ярославской области за выходные жители потеряли более 8 млн руб. из-за телефонных мошенничеств, сообщили в УМВД России по региону. С 18 по 19 января было возбуждено 19 уголовных дел по фактам таких преступлений.

Мошенники использовали различные схемы: от «незаконного оформления кредитов» до предложений якобы продлить договор мобильной связи или заработать в интернете. Пострадавшие — от 21 до 82 лет, общий ущерб составил свыше 8 млн 200 тыс. руб.

В Рыбинске женщина 1985 года рождения стала жертвой мошенников, которые убедили ее участвовать в инвестиционных проектах и переводить деньги на указанные счета. В результате она потеряла около 1,5 млн руб. Аналогичная сумма была переведена жителем Заволжского района, которому звонили якобы сотрудники силовых структур.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомым, особенно когда речь заходит о финансах. В случае звонков с сообщениями о подозрительных операциях по банковским счетам или предложениях перевести деньги, следует немедленно завершать разговор.

Антон Голицын