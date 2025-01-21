«Предстоит большая дипломатическая битва»

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи упомянул о том, что намерен установить мир на планете. При этом, по словам американского лидера, ставка будет сделана на американскую мощь. Уже позже в Овальном кабинете он заявил, что президент Владимир Путин «разрушает Россию», не желая заключать соглашение по Украине, и вновь выразил намерение встретиться с ним как можно скорее. Между тем в Москве и Киеве поздравили нового главу Белого дома с избранием, при этом российский лидер фактически назвал условия урегулирования конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что проблему Украины можно решить в ближайшей перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Среди высоких иностранных гостей на инаугурации Дональда Трампа были, в частности, премьер премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, — правые и Китай, другая Европа и новая Латинская Америка, не социалистическая. С Пекином все понятно, это глобальный конкурент. Украина была представлена послом Оксаной Маркаровой. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, поздравил коллегу и весь американский народ, отметив, что с нетерпением ждет взаимовыгодного сотрудничества. Естественно, в первый день республиканца на посту главы государства серьезных подвижек по украинской проблеме ожидать не следует.

47-й президент Соединенных Штатов в своей инаугурационной речи дал понять, что главный приоритет для него — внутренняя политика, плюс отношения с ближайшими соседями.

Фактически предваряла инаугурацию сделка между Израилем и «Хамасом» как пролог к миру на Ближнем Востоке. Это направление, на котором есть продвижение, успех. По Украине ничего подобного нет, только сообщение об организации телефонного разговора с Владимиром Путиным и общая фраза относительно того, что Трамп принесет мир во всем мире. Однако подлинный смысл этих слов заключается в том, что Америка под его руководством будет настолько сильной, что сможет делать партнерам предложения, от которых нельзя отказаться. Это называется «мир с позиции силы» или «принуждение» к нему, кому как нравится. Тем не менее именно так все это можно интерпретировать.

Владимир Зеленский аудиенции по горячим следам явно не получит. Официальная позиция Киева состоит в том, что мир возможен лишь с позиции силы, а для этого нужны успехи на фронтах, которых сегодня нет. Интрига состоит и в том, с кем Трамп поговорит раньше: с Зеленским или Путиным? Или постарается сделать это более или менее одновременно? В СМИ уже есть целый список различных вариантов мирного соглашения. Но все они явно не устроят ни Москву, ни Киев. Так что предстоит большая дипломатическая битва.

И еще налицо разногласия администрации Трампа с европейскими партнерами, в том числе с главным из них — Великобританией. Дональд Трамп и премьер Кир Стармер — явно не единомышленники. А еще есть, например, глава правительства Венгрии Виктор Орбан и его коллега в Словакии Роберт Фицо, которых одновременно называют пророссийскими политиками и сторонниками президента США. И они в очень больших неладах с Владимиром Александровичем. При этом Вашингтону нельзя допустить поражения Киева. Вот такой клубок придется распутывать новому хозяину Белого дома. Похоже, на Марс слетать легче, чем все это урегулировать.

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Дмитрий Дризе