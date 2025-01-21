Краевые власти продлили сроки проектирования и строительства нового моста через Чусовую

Срок проектирования, строительства и реконструкции двух участков автомобильной дороги Пермь — Березники, осуществляемых в рамках концессионного соглашения, увеличен с 52 до 92 месяцев. Это следует из постановления краевого правительства от 15 января 2025 года. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Продление сроков касается участка на Восточном обходе Перми и на мостовом переходе через Чусовую в Перми. «Срок реализации проекта действительно был увеличен — это результат длительного переговорного процесса краевых властей и концессионера. На данный момент генподрядчик ведет процедуры по выбору субподрядчика. Кроме того, идет передача ПКК земельного участка для размещения техники и рабочей зоны — это позволит приступить к ключевым строительным работам на объекте»,— пояснили в краевом минтрансе.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, определилось с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края». Ранее ПКК расторгла договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. Напомним, по условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу.