В Саратове разрешили построить школу, набережную и бизнес-центр

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области выдало разрешения на строительство новых объектов в регионе. «Внучка» минстроя ООО «Технострой» получило разрешение на возведение школы на 275 мест в Кировском районе Саратова. Новая школа будет построена в микрорайоне «Зеленая горка», между улицами имени Федора Пяткова и Александра Гнусарева.

ГУП СО «Областная инженерная защита» получило разрешение на третий этап строительства набережной от первого причала до «Затона». Комитету дорожного хозяйства Саратова разрешено начать строительство дороги к поселку Расково от трассы Саратов - Дубки - Новая Липовка.

ООО «Союз Ассорти» планирует реконструировать здания на 3-м Дегтярном проезде, 21, под корпус бизнес-центра. ООО «Полюс» намерено построить магазин в Новосоколовогорском. Также министерство выдало разрешения на продолжение строительства регионального Центра обработки данных в Балаково, логистического центра на Московском шоссе и производственной базы для изготовления вещей в поселке Дубки.

Физические лица получили разрешение на строительство магазинов на улицах Азина и Батавина, 4Б в Саратове, а также в Энгельсе — на 3-м Краснознаменном проезде, 2а и Студенческой, 93, 95. Разрешение выдано и на гостиничный комплекс на базе отдыха «Росинка-1» в районе протоки Каюковки под Энгельсом.

Никита Маркелов