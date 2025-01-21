Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани у 26% компаний есть правила для курящих сотрудников

В Казани в 26% компаний для курящих сотрудников действуют правила, которые ограничивают частоту перекуров либо их продолжительность. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Среди курящих сотрудников 21% не позволяет себе курить на работе. Каждый третий курящий на работе рассказал, что уходит на перекур более 5 раз за день, а 27% казанцев прерываются на перекур 3–4 раза за рабочий день.

Мужчины в целом курят чаще и дольше, чем женщины. У 71% курящих на перекур уходит не более 5 минут.

Ранее сообщалось, что более 75% жителей Казани считают себя трудоголиками, при этом большинство из них не считают это заболеванием.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...