В Казани у 26% компаний есть правила для курящих сотрудников

В Казани в 26% компаний для курящих сотрудников действуют правила, которые ограничивают частоту перекуров либо их продолжительность. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Среди курящих сотрудников 21% не позволяет себе курить на работе. Каждый третий курящий на работе рассказал, что уходит на перекур более 5 раз за день, а 27% казанцев прерываются на перекур 3–4 раза за рабочий день.

Мужчины в целом курят чаще и дольше, чем женщины. У 71% курящих на перекур уходит не более 5 минут.

Ранее сообщалось, что более 75% жителей Казани считают себя трудоголиками, при этом большинство из них не считают это заболеванием.

Артём Дергунов